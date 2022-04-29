В столичном парке «Кусково» отремонтируют Горбатый мост

Фото: Артем Житенев

В 2022 году в парке «Кусково» отремонтируют Горбатый мост. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

— В процессе работ мосту вернем выгнутую форму. Выполним ремонт его существующих бетонных и кирпичных элементов. Чтобы увеличить срок эксплуатации, фундамент опор укрепим армирующим монолитным каркасом, — рассказал Мельников.

Горбатый мост построили в первой половине двадцатого века, его восстановят и оформят в стиле Голландского домика, расположенного рядом с ним.

Сейчас повреждены фундамент и кирпичный свод моста. Также нужно отремонтировать деформированные участки и устранить замачивания несущих элементов. Когда ремонт закончат, Горбатый мост получит обновленный внешний вид, который будет соответствовать историко-архитектурному контексту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который взломал двери и проник в «Итальянский домик» на территории московского музея-усадьбы «Кусково».