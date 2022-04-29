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Подмосковный врач рассказал, как изменилась работа бригад скорой помощи

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковный врач рассказал, как изменилась работа бригад скорой помощи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Качество оказания скорой помощи в Московской области выросло за последние годы. Здесь строят новые подстанции, обновляют технику и расширяют персонал. Об этом рассказал заместитель главврача Московской областной станции скорой помощи Игорь Серебренников.

Он отметил, что в регионе выросло число бригад. Кроме того, областные подстанции обзавелись новыми автомобилями для перевозки пациентов. В них установлено современное оборудование для оказания необходимой помощи. В каждом автомобиле есть дыхательная аппаратура, дефибрилляторы и кардиограф.

Кроме того, в августе на Московской областной станции скорой медицинской помощи заработал кардиопульт — консультационный центр, который расшифровывает кардиограмму, переданную специалистами скорой помощи.

— А сейчас у нас идет пилот по автоматическим запросам и поиску места в стационаре, то есть автоматическому бронированию, — добавил Серебренников в комментарии «Радио 1».

28 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

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