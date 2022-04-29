В Москве стартовал сезон фонтанов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Сезон работы фонтанов открылся в Москве. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Сегодня, по сути дела, у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе — порядка 20 лет, когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. Эту традицию нельзя нарушать. Тем более, мы сегодня находимся в великолепном комплексе, который два года назад был благоустроен силами и строителей, и транспортников, когда воссоздали исторический объект — Северный речной вокзал, — сказал заммэра на церемонии открытия сезона на Северном речном вокзале.

По его словам, в Москве начали работать более 600 фонтанов, в том числе 100 крупных.

До этого стало известно, что специалисты капитально отремонтируют фонтанный комплекс рядом со зданием Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. В рамках проекта капремонта рабочие приведут в порядок облицовку фонтана, заменят гидроизоляцию и покрытие дна чаши, отремонтируют шов фонтанного комплекса, а также проведут комплексное устройство поверхности дна и террас декоративного покрытия.