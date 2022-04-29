Эндокринолог объяснила, как убрать вечерний голод

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Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить голод, который возникает по вечерам.

Она объяснила, что главный гормон, который регулирует чувство голода, — это инсулин, и если у человека есть сахарный диабет или инсулинорезистентность, то голод может возникать чаще. То же самое касается пациентов с лептинорезистентностью, при которой пациенты не чувствуют сытости и едят до боли в желудке. Третье, что влияет на чувство голода, — это гормоны стресса. Нужно сдать анализы, привести здоровье в норму, и тогда оно будет возникать реже.

— Также важен режим питания. Если мы утром и днем недоедаем, то вечером организм возьмет свое и будут срывы. Такое бывает и при слишком строгой диете, когда у человека слишком большие ограничения. Даже на низкоуглеводном питании забывать об углеводах нельзя. Дефициты витаминов также могут быть причиной срывов и сильного голода по вечерам. Дефицит хрома, витамина D, C, железа, цинка дает повышение чувства голода, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также, по словам доктора, важно придумывать себе на вечер интересный досуг, чтобы не зацикливаться на еде и получать удовольствие не только от нее.

Кроме того, необходимо правильно составить меню на ужин, чтобы после него сохранялось чувство сытости, но еда при этом не была тяжелой. На ужин можно съесть белковую пищу с клетчаткой, например, курицу, индейку, рыбу или кролика с низкоуглеводными овощами на гарнир. После этого можно попить горячий травяной чай, который также снизит чувство голода.

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