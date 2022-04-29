Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

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Самая большая средняя зарплата в Москве в сфере строительства составляет 118 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Также высокий заработок у специалистов транспорта и логистики: они получают около 104 тысяч рублей. Представители агропромышленного комплекса, в свою очередь, зарабатывают до 94 тысяч рублей.

— Сегодня и за 100 тысяч молодые люди на стройку идут. Важен имидж профессии строителя, нам нужно популяризировать созидательный труд, — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, чьи слова цитирует Интерфакс.

О том, какие профессии предпочитают молодые специалисты, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов. По его словам, одна из основных тенденций последних лет — рост популярности IT-специальностей.

По статистике, в России работает по профессии от 50 до 70 процентов людей в зависимости от специальности, отметил эксперт. При этом сейчас процент работающих по диплому растет: университеты стали лучше готовить специалистов, а студенты начали тщательнее выбирать учебные заведения, заключил специалист.