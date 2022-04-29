Товарооборот между Москвой и Чили вырос на 10 процентов

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Внешний товарооборот между Москвой и Чили увеличился на десять процентов по сравнению с показателями 2020 года. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2021 году товарооборот Москвы и Чили увеличился на десять процентов и составил более 263,6 миллиона долларов. Общие экспортные поставки столичной продукции выросли на 17 процентов и превысили 14 миллионов долларов, при этом поставки несырьевого неэнергетического сектора остались на уровне 2020 года, — добавил заммэра.

Основной объем экспорта в страну Латинской Америки приходится на промышленную продукцию. Так, по словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, в 2021 году в Чили была поставлена продукция на 4,3 миллиона долларов.

Овчинский подчеркнул, что в перспективе можно рассматривать поставки в Чили неэнергетических товаров. Кроме того, специалисты центра «Моспром» отметили, что большой экспортный потенциал есть и у продукции агропромышленного комплекса (АПК), передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Ефимов рассказал об увеличении товарооборота между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на 116 процентов. По его словам, ОАЭ являются перспективным направлением для развития бизнеса. В 2021 году товарооборот между столицей и ОАЭ превысил 1,1 миллиарда долларов.