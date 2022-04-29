Более пяти тысяч человек получат новые квартиры по реновации на северо-западе Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ Карта всех событий

В Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы ввели в эксплуатацию 12 домов по программе реновации, девять из них уже передано под расселение. Квартиры в новостройках получат более пяти тысяч человек. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

— Объема введенных новостроек достаточно для расселения около 32 старых домов. Новые квартиры получат около 2,3 тысячи семей. Одновременно в округе ведется проектирование и строительство еще 18 объектов, — добавил он.

В общей сложности под программу реновации в СЗАО попал 431 дом. В старых зданиях живут около 86,8 тысячи горожан. На территории округа на данный момент ведется расселение 24 построек. В новые квартиры уже переехали 1,3 тысячи семей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что более 52 тысяч человек получили новые квартиры с момента начала программы реновации в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.