Загрутдинов: Квартиры по реновации получили уже более 50 тысяч москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 52 тысяч человек получили новые квартиры с момента начала программы реновации в Москве. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Переселение участников программы идет по плану, а в некоторых случаях — с опережением графика. Например, в прошлом году мы переселили раньше срока порядка шести тысяч человек. Всего же с момента старта программы новые квартиры получили более 52 тысяч человек, — уточнил глава депстроя.

Загрутдинов также добавил, что с момента начала программы специалисты построили 187 домов. На стадии проектирования и строительства на данный момент находятся еще 387 зданий. Кроме того, при помощи технологии «умного сноса» уже снесли 93 ветхих дома, а на месте снесенных построек возводят 25 новостроек.

Также стало известно, что с начала 2022 года в эксплуатацию ввели 11 жилых домов по программе реновации, в них смогут заселиться более четырех тысяч москвичей.

Новые дома расположены в Южном, Новомосковском, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Северном административных округах столицы.