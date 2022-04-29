Диетолог Соломатина дала советы по приготовлению шашлыков

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О том, как правильно готовить шашлыки, чтобы блюдо было вкусным и полезным, а после пикника не было тяжести в животе, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам диетолога, лучше сделать выбор в пользу рыбы или птицы, а не мяса. Свинина и баранина долго перевариваются, создавая большую нагрузку на органы желудочно-кишечного тракта.

— Опять же, не нужно жарить шашлыки, шашлыки запекают. Невзирая на это, все время звучит фраза «жарить шашлык», но правильно его запекать. И важно, чтобы не было горелой корочки. Если она образовалась, ее обязательно надо срезать, потому что это канцероген, — подчеркнула Соломатина в комментарии «360».

Диетолог добавила, что есть шашлык нужно с овощами, так как они облегчают процесс переваривания мяса.

Что касается порций, то диетолог посоветовала дробить прием на небольшие части. То есть можно съесть пару кусочков мяса, затем встать из-за стола пройтись, прогуляться, а затем вернуться к трапезе.

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