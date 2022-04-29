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Житель Подмосковья, открывший огонь по приехавшим убрать шлагбаум инспекторам, арестован

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Подмосковья, открывший огонь по приехавшим убрать шлагбаум инспекторам, арестован
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Житель Подмосковья, открывший огонь по приехавшим убрать шлагбаум инспекторам, арестован. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Представитель ведомства добавила, что 45-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство пятерых сотрудников экологии и административно-технического надзора Солнечногорска.

Видео: ГСУ СК России по Московской области

27 апреля обвиняемый открыл стрельбу. Он обстрелял автомобиль пострадавших. Самим сотрудникам инспекции удалось скрыться. Однако разбушевавшийся мужчина не остановился — облил их машину горючим и поджег.

Вскоре его задержали сотрудники полиции.

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