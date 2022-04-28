Задержан подозреваемый в стрельбе по сотрудникам территориальной инспекции

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Сотрудники правоохранительных органов в Солнечногорске задержали 45-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство представителей административно-территориальной инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в среду, 27 апреля, в деревне Загорье в Солнечногорске подозреваемый мужчина начал стрелять по представителям административно-территориальной инспекции, которые прибыли для сноса незаконно установленного шлагбаума. Несколько выстрелов попали по машине пострадавших, им удалось быстро уехать с места происшествия.

Злоумышленника задержали прибывшие на место полицейские.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В среду, 27 апреля, житель Санкт-Петербурга из-за конфликта на площадке для выгула собак начал стрелять по соседям. Петербуржцы начали спорить из-за того, что не могли поделить территорию для выгула питомцев. В результате один из мужчин набросился с кулаками на другого. После этого сосед с собакой достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз.