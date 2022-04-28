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Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу на площадке для выгула собак

Юлия Курганова

Происшествия
Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу на площадке для выгула собак
Фото: МВД

Житель Санкт-Петербурга из-за конфликта на площадке для выгула собак начал стрелять по соседям. Об этом сообщил в среду, 27 апреля, местный портал 78.

Соседи начали спорить из-за того, что не могли поделить территорию для выгула питомцев на проспекте Луначарского. В результате один из мужчин набросился с кулаками на другого. После этого сосед с собакой достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз.

По информации портала 78, мужчина получил огнестрельное ранение в область головы. Его состояние и подробности инцидента выясняются.

25 апреля сообщалось, что посетитель открыл стрельбу в одном из кафе в Долгопрудном. В полицию позвонили местные жители и заявили, что в кафе на Лихачевском шоссе слышны звуки, похожие на выстрелы.

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