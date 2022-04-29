В 14 новостройках по программе реновации открылись коммерческие предприятия

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В нежилых помещениях 14 новостроек, построенных в рамках программы реновации в Москве, начали работу коммерческие организации. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Дома расположены в Юго-Западном административном округе, в них открылись магазины, пункты выдачи заказов и другие точки предоставления услуг.

— На первых этажах новостроек, переданных под заселение по программе реновации, в целях обеспечения жителей социально-бытовой инфраструктурой располагаются нежилые помещения. 14 таких помещений уже передано под коммерческие цели, — цитирует Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

В программу реновации входят 520 домов Юго-Западного района общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров. На сегодняшний день в округе строятся и проектируются 41 новый дом, 23 — уже введены в эксплуатацию.

Еще о реновации, недавно стало известно, что более пяти тысяч человек получат новое жилье на северо-западе Столицы в рамках программы.