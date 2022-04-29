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Спрос на услуги российских сервисов бронирования вырос в 20 раз

Ирина Игнатенко
Общество
Спрос на услуги российских сервисов бронирования вырос в 20 раз
Фото: pixabay.com

После массового ухода иностранного бизнеса из России спрос на услуги отечественных туристических сервисов среди владельцев отелей вырос в 20 раз. Число бронирований через отечественные платформы выросло более чем в три раза. Как рассказали RT участники рынка, переход на российские онлайн-площадки продолжается быстрыми темпами.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что за последние полтора месяца количество заявок о сотрудничестве от представителей отелей выросло более чем в 20 раз. Это касается контрактов на работу с сервисом, которые позволяют сформировать качественный отельный продукт для клиентов.

О такой же тенденции сообщили и представители сервиса «Яндекс.Путешествия». Специалисты компании отмечают кратный рост обращений отельеров на подключение к системе. Сообщается, что в настоящее время агрегатор уменьшил комиссию за свои услуги. Данная мера должна поддержать владельцев отелей при переходе на новую для них площадку.

В России активно продолжается процесс обеспечения туристической инфраструктурой популярных внутренних направлений. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

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