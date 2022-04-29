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Суд вынес приговор водителю-наркоману, устроившему смертельное ДТП

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд вынес приговор водителю-наркоману, устроившему смертельное ДТП
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Обвинительный приговор вынесен 33-летнему жителю Москвы Умалту Бесаеву, который в состоянии наркотического опьянения совершил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что подсудимого признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, а также хранении наркотиков.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 июля 2021 года. Бесаев, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля «Мерседес Бенц», во время движения по Кутузовскому проспекту выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Тойота».

Видео: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В результате аварии 56-летняя пассажирка второго авто получила серьезные травмы, от которых скончалась в больнице.

— При осмотре автомобиля Бесаева сотрудниками полиции из центральной консоли изъят сверток с наркотическим средством мефедрон весом 0,68 грамма, — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима, а также на три года лишил права управления транспортными средствами.

28 апреля резонансное ДТП произошло в Перми. Там пьяный мужчина угнал автомобиль и сбил пешеходов на переходе. В результате погибла несовершеннолетняя девушка. Момент аварии попал на видео.

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