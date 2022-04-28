Пьяный угонщик сбил пешеходов в Перми. Видео

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Пьяный мужчина угнал автомобиль и сбил пешеходов. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как водитель на огромной скорости несется на красный свет к пешеходному переходу, даже не пытаясь остановиться. Спустя пару секунд он сбивает подростка и мужчину, которые в этот момент находились на зебре.

После этого мужчина продолжил движение и столкнулся с «Маздой» и двумя автомобилями «Лада».

— В результате ДТП от полученных травм несовершеннолетняя скончалась. Мужчина-пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Также травму получила пассажирка «Мазды», ей оказана разовая помощь, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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Злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1975 года рождения, не имеющий права управления. Выяснилось, что автомобиль он угнал неподалеку от места аварии. Также сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии мужчина был пьян.

В отношении злоумышленника возбуждено несколько уголовных дел — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

— Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 27 апреля, произошла похожая авария на Мытной улице в Москве. Водитель автомобиля Audi на тротуаре сбил мужчину 1982 года рождения. Полиция быстро установила номер машины и выяснила, что автомобиль Audi принадлежит каршеринговой компании.

Пострадавшего мужчину с ушибами и переломами доставили в больницу. Вскоре водителя задержали, а выяснение обстоятельств ДТП взяла на контроль столичная прокуратура.