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Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали Москве
Сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места преступления водителя задержали и доставили в Даниловское ОМВД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 27 апреля.
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