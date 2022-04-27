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Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали Москве

Евгений Белоусов

Происшествия
Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали Москве
Фото: depositphotos

Сбившего пешехода в центре Москвы и скрывшегося с места преступления водителя задержали и доставили в Даниловское ОМВД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 27 апреля.

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