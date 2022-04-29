Сергей Собянин рассказал о самых необычных фонтанах Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 29 апреля, рассказал о самых необычных фонтанах столицы.

По его словам, всего в городе больше 600 фонтанов. Среди них есть и необычные — «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

— Несколько лет назад уникальный «полусухой» фонтан с наклоненной чашей украсил благоустроенную Биржевую площадь. Он особенно хорош по вечерам — с музыкой и подсветкой, — подчеркнул глава города.

Собянин также напомнил, что к открытию сезона фонтанов в Москве специалисты восстановили 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ, объекты культурного наследия «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов», обновили светодинамический фонтан в Парке Горького, а также капитально отремонтировали фонтан «Годы войны» на Поклонной горе.

Мэр Москвы в своем Telegram-канале призвал горожан отправиться на прогулку и полюбоваться столичными фонтанами.

29 апреля заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что сезон работы фонтанов открылся в Москве. По его словам, в Москве начали работать более 600 фонтанов, в том числе 100 крупных.