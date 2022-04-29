Москвичам напомнили о правилах безопасности на дорогах в майские праздники

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В связи с ростом числа автомобилей на дорогах Москвы и грядущими майскими праздниками департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы напомнил жителям города основные правила безопасности на проезжей части.

Так, в дептрансе порекомендовали водителям пристегиваться, не нарушать скоростной режим и не садиться за руль после употребления алкоголя. Пешеходов призвали носить светоотражающие элементы в темное время суток, ждать общественный транспорт только на остановках и переходить железную дорогу только в положенных местах. Мотоциклистам департамент транспорта посоветовал не забывать о ношении экипировки.

— Благодаря совместной работе с ГИБДД, Ситуационному центру ЦОДД, системе фотовидеофиксации, ИТС, современному проектированию улиц городская среда становится удобнее и безопаснее для всех жителей Москвы. В дачный сезон увеличивается количество автомобилей, которые едут за пределы столицы, поэтому просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, пристегиваться и не отвлекаться на гаджеты за рулем, — цитирует слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал дептранса.

Мотогруппы спасателей 1 мая приступят к патрулированию во всех округах столицы. Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно будут совершать объезд всех административных округов города, в том числе патрулировать основные магистрали Москвы, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.