Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам напомнили о правилах безопасности на дорогах в майские праздники

Георгий Соланович
Город
Москвичам напомнили о правилах безопасности на дорогах в майские праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В связи с ростом числа автомобилей на дорогах Москвы и грядущими майскими праздниками департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы напомнил жителям города основные правила безопасности на проезжей части.

Так, в дептрансе порекомендовали водителям пристегиваться, не нарушать скоростной режим и не садиться за руль после употребления алкоголя. Пешеходов призвали носить светоотражающие элементы в темное время суток, ждать общественный транспорт только на остановках и переходить железную дорогу только в положенных местах. Мотоциклистам департамент транспорта посоветовал не забывать о ношении экипировки.

— Благодаря совместной работе с ГИБДД, Ситуационному центру ЦОДД, системе фотовидеофиксации, ИТС, современному проектированию улиц городская среда становится удобнее и безопаснее для всех жителей Москвы. В дачный сезон увеличивается количество автомобилей, которые едут за пределы столицы, поэтому просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, пристегиваться и не отвлекаться на гаджеты за рулем, — цитирует слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал дептранса.

Мотогруппы спасателей 1 мая приступят к патрулированию во всех округах столицы. Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно будут совершать объезд всех административных округов города, в том числе патрулировать основные магистрали Москвы, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.

Транспорт Безопасность Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте