Нутрициолог назвала продукты для здоровья зубов

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Специалист по питанию Ксения Черная рассказала, какие продукты включить в рацион, чтобы сохранить здоровье зубов.

— Мы мало едим зелени, темно-зеленых овощей, китайской капусты, мака, кунжута, анчоусов, сардин, которые содержат куда больше кальция, чем молоко. Но из-за маркетинга у людей есть другие установки. Сладости усиливают рост патогенной флоры во рту, но не являются ее причиной. Зачастую у маленьких детей вырастают черные зубы, и это происходит не из-за того, что он ел или не ел конфеты, а потому, что внутриутробно зубы были заложены неправильно из-за дефицита витаминов, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

У взрослых и у беременных женщин есть огромный дефицит жирорастворимых витаминов, в числе которых витамины А, D, E, K, которые являются проводниками микроэлементов, в том числе кальция и фосфора. Чтобы восполнить нехватку, в рацион помимо уже перечисленных продуктов нужно включить больше икры, яиц и жирной рыбы.

Эксперт по питанию Анастасия Голобородько перечислила продукты, которые запускают в организме процессы старения. Первое место в антирейтинге занял сахар, а также фруктоза.