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Пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей, переведя деньги на «резервный счет»

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей, переведя деньги на «резервный счет»
Фото: moscow-live

Почти полмиллиона рублей лишилась столичная пенсионерка, поверив телефонным мошенникам. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, во вторник, 26 апреля, на телефон 85-летней женщины поступил звонок. Звонившие представились сотрудниками банка. Они убедили москвичку под предлогом сохранения ее денежных средств перевести все сбережения на якобы резервный счет.

В результате доверчивая пенсионерка лишилась 473 тысяч рублей.

Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты. Кроме того, пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернут. Предварительно установлено, что причиненный материальный ущерб превышает 100 миллионов рублей.

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