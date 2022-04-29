Сотрудников компаний технополиса «Москва» наградили благодарственными грамотами

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заслуги сотрудников инновационных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» отметили благодарственными грамотами. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

По его словам, в столичном технополисе размещаются около 200 компаний, ведущую роль в их работе играют сотрудники.

— Понимая, как важен их вклад в развитие промышленности, в особой экономической зоне столицы сложилась добрая традиция — отмечать заслуги специалистов. В преддверии Праздника весны и труда благодарственные письма вручили инженерам, проектировщикам, ученым, а также представителям сектора финансов, менеджмента, информационных технологий из 15 предприятий технополиса, — заявил Дегтев.

Так, сотрудники ОЭЗ получили благодарность за реализацию крупных индустриальных проектов, ввод в эксплуатацию новых площадей, освоение технологий, разработку новой продукции и другие важные достижения. Среди награжденных — специалисты фармацевтического и медицинского кластера и сотрудники компаний, задействованных в области микроэлектроники, оптики, электронной аппаратуры, а также цифровой и 3D-печати.

Также стало известно, что рабочие ОЭЗ начали производить новый лекарственный препарат для терапии деменции при болезни Альцгеймера. Продукт является уникальным благодаря комбинации двух молекул в одной лекарственной форме. Вместе они дополняют друг друга.