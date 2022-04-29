В Музее Победы откроется «Майский фестиваль правильного кино»

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В преддверии 9 Мая в Музее Победы стартует «Майский фестиваль правильного кино», он будет проходить с 30 апреля по 10 мая. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил информационный центр Музея Победы.

Зрители смогут увидеть лучшие художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Чтобы посмотреть кино, не нужно будет платить — достаточно будет предварительно зарегистрироваться.

Всего будут показаны 22 отечественных фильма — современная классика и советское кино. При этом актеры и режиссеры будут открывать некоторые фильмы.

Так, «28 панфиловцев» и «Иди и смотри» откроют Андрей Шальопа и сценарист Герман Климов. Фестиваль откроется со специального проекта «Герои войны — герои спорта».

До этого в Музее Победы открылась новая художественная выставка, посвященная празднику 9 Мая. В выставочный проект под названием «Имена Победы» вошли более тридцати портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Куратор выставки Елена Ремизова заявила, что в фондах культурного учреждения хранится множество портретов великих генералов, маршалов и полководцев Красной армии.