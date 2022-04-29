Диетолог рассказала о пользе и вреде редиски

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Диетолог Анастасия Плещева рассказала о пользе и вреде редиски. По словам эксперта, данный овощ поможет организму окрепнуть после долгой зимы.

Он содержит множество витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах. Кроме того, в редиске есть фитонциды.

Эти вещества способны подавлять рост вредных микроорганизмов. Также редис полезен для нервной системы, благодаря тому, что в нем содержатся витамины группы В.

Благодаря наличию в редисе активного вещества индол-3-карбинол овощ способен замедлить развитие раковых опухолей. При этом в редисе содержатся вещества, способные раздражать слизистую желудка.

Поэтому людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ следует ограничить употребление этого овоща. В целом редис не стоит употреблять на голодный желудок, лучше есть его со сметаной или маслом, передает «Москва 24».

До этого нутрициолог назвала несовместимые продукты. По словам Екатерины Муравской, вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животного происхождения (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом).