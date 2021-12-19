«Гниют, а не усваиваются»: нутрициолог назвала несовместимые продукты

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Нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, какие продукты не стоит совмещать.

— Вредны сочетания крахмалов с белками, особенно животного происхождения (хлеб с мясом, картофель с мясом), с молоком и кисломолочными продуктами (каша на молоке, кефир с хлебом), с сахарами (булка с вареньем, каша с сахаром), с любыми фруктами и фруктовыми соками, — сообщила она.

Специалист также отметила, что для организма важна правильно работающая система пищеварения, которая имеет особенности. Так, продукты в организме перерабатываются с разной скоростью, для усвояемости каждого из них необходимы свои ферменты, желудочный сок для переваривания неодинаковой пищи выделяется по-разному и переработка белка требует кислой среды, а углеводов — щелочной.

Муравская сообщила, что употребление несовместимых продуктов заставляет организм тратить больше энергии на их переработку. Также происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения и брожения.

— Когда один вид пищи переварился, готов к всасыванию, а для другого не наступило время, продукты гниют, а не усваиваются. Останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания, — передает слова нутрициолога РИА Новости.

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