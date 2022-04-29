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«Ты гениальна»: Asti рассказала, как ее поддержал Киркоров в период депрессии

Лейла Алиева
Общество
«Ты гениальна»: Asti рассказала, как ее поддержал Киркоров в период депрессии
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Экс-солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба, также известная под псевдонимом Asti, призналась, что в период глубокой депрессии ее поддержал артист Филипп Киркоров.

— Я была в очень тяжелом моральном состоянии после того, как ушла из группы. Единственным человеком, с которым хотела тогда пообщаться, спросить совета, как мне все пережить, был Филипп. Мы созвонились, я приехала к нему в гости. Проговорили весь вечер, — сказала певица.

По ее словам, Киркоров поделился большим количеством личных историй и поддержал звезду, напомнив, каким необычайным талантом она обладает.

— Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо, — заявил артист.

29 апреля состоялась премьера новой композиции Asti «Хобби», записанной в дуэте с Киркоровым. Работа с ним, как уточняется, помогла певице справиться с депрессией, которая произошла после ухода из группы. Asti призналась, что эти слова она запомнит на всю жизнь, передает StarHit.

До этого Киркоров рассказал «Вечерней Москве» о сотрудничестве с певицей Анной Asti. По его словам, болгарская ясновидящая Ванга предсказала артисту, что имена всех главных женщин в его жизни и творчестве будут начинаться и заканчиваться на букву «А».

Анна Асти — очередной поворот в судьбе певца, которую вершат женщины с именем на «А». Поэтому он считает, что начать свой юбилей с этой певицей — счастливый знак.

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