Москвич лишился видеокарты за 220 тысяч рублей при попытке ее продать

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1, 1-й Щипковский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Дорогостоящей видеокарты лишился житель столицы, придя на встречу с потенциальным покупателем. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился 30-летний москвич. Он сообщил, что днем 28 апреля по адресу 1-й Щипковский переулок, дом 1, встретился с человеком, который выразил желание приобрести у него данную вещь.

В результате «покупатель» незаконно завладел устройством и скрылся. Ущерб, причиненный пострадавшему, составил 220 тысяч рублей. По данному факту правоохранители проводят проверку.

В этот же день стало известно, что у 29-летнего безработного мужчины украли мобильный телефон. Спустя время через установленное на гаджете приложение «Мобильный банк» с его счета неизвестный вывел более миллиона рублей.

Для этого злоумышленник совершил 32 транзакции по переводу с карты на карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».