Ясновидящая Кажетта рассказала, как май повлияет на судьбу каждого знака зодиака

Фото: Личный архив ясновидящей

Последний весенний месяц принесет с собой новые события, которые затронут жизнь всех представителей зодиакального круга. Как именно май повлияет на судьбу каждого знака зодиака, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметджанова.

Овен

В мае Овнам рекомендуется начать правильно планировать время и никуда не торопиться. Постоянная спешка приводит к тому, что вы не раскрываетесь в полную силу и результат работы оставляет желать лучшего. В профессиональном плане у Овнов все будет складываться только лучшим образом. Ваша смекалка и нестандартный подход к делу будут радовать начальство, поэтому в скором времени можете ожидать повышения.

Также стоит уделить особое внимание второй половинке. Романтические прогулки или интересные вечера в ресторане окажутся кстати как никогда.

Телец

Весь месяц Тельцы будут окутаны чрезмерным вниманием со стороны окружающих. Нельзя сказать, что это плохо, поскольку в этом будут виноваты только сами Тельцы и их постоянная доброжелательность по отношению к другим.

В профессиональной сфере все стабильно, но если вы хотите чего-то нового, то нагрузите себя работой. Это не останется незамеченным вашим руководством и сулит благоприятными переменами в жизни.

В любовных отношениях стоит сделать перерыв, возможно, пора что-то поменять, но решать все равно вам.

Близнецы

Близнецам необходимо абстрагироваться от всех в мае. Недавно произошедшие события могли подкосить вашу самоуверенность и боевой настрой. Для того чтобы вернуться в норму, сконцентрируйтесь на работе. Берите дополнительную нагрузку, но смотрите не перетрудитесь.

В любовных отношениях тишь да гладь. Нового ничего не произойдет, да и, возможно, это и к лучшему. Близнецам-одиночкам не стоит унывать, уже совсем скоро у них появится шанс найти избранника или избранницу.

Рак

Ракам стоит быть поосторожнее. Ваши постоянные перепады настроения могут привести к неблагоприятным последствиям, но не волнуйтесь, уже ближе к концу мая все пройдет.

В профессиональном плане все будет спокойно. Не унывайте, ведь в ближайшем будущем все изменится. Кроме этого, у Раков появится возможность взять себе небольшой отдых и провести его со своей второй половинкой. Главное, проведите его с пользой и не тратьте время впустую.

Лев

В этом месяце Львы будут подвержены постоянным спорам с начальством и коллегами. Та же ситуация будет и в их личной жизни. Им постоянно хочется власти, но спор — не самый лучший способ найти себе сторонников. Пользуйтесь хитростью и своими врожденными талантами. Главное, правильно выстроить план действий, и тогда все будет в ваших руках.

Личную жизнь можете пока оставить без внимания. Как только все нормализуется на работе, она также придет в норму.

Дева

В мае Девам представится возможность на самореализацию своих потребностей и желаний. Возможно, ваш духовный баланс в последнее время пошатнулся, но будет период, когда можно будет его вернуть в норму. Отбросьте постоянный анализ и контроль своих действий. Будьте уверенными в себе и достигайте своих целей. В работе этот период сулит большие перемены, но они только благоприятные.

Правда, в любовной сфере может появиться трещина, но не волнуйтесь, это ненадолго.

Весы

Май — не самый благоприятный период у Весов. Вы будете подвержены постоянным стрессам и неразберихам на работе. Наберитесь терпения и сил. Это время нужно просто пережить. Главное, не решайте серьезные вопросы в мае, лучше перенесите все на следующий месяц. Не рискуйте.

Зато личная жизнь у Весов будет наполнена яркими моментами. Вторая половинка будет видеть в вас опору и поддержку, поэтому отплатит вам тем же.

Скорпион

Для Скорпионов май будет не особо выдающимся месяцем. Все свои идеи и планы лучше перенести на поздний период. Скорпионы смогут немного раскачаться, привести себя в порядок и начать реализовывать задуманное. В профессиональной сфере не намечается чего-то выдающегося. Будет присутствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Любовь все также останется на втором плане, но это не значит, что не ожидается каких-то сюрпризов от второй половинки.

Стрелец

Май станет для Стрельцов месяцем реализации задуманного. Активность и динамика жизни могут выйти за грань допустимого, и тогда Стрельцам лучше всего найти себе помощника. Только командная работа позволит осуществить все планы, которые вы наметили. Работа принесет одно удовольствие, а следовательно, хорошую прибавку к зарплате.

В любовных дела ничего не происходит. Правда, Стрельцы одиночки, наконец, смогут найти постоянство.

Козерог

Май станет благоприятным во всех отношениях для Козерогов. Неважно, будь то работа, деловые встречи или осуществление собственных идей и планов. Козерогам дается возможность поправить свой финансовый вопрос.

Кроме этого, на первое место может встать вопрос любви. Правильно расставляйте приоритеты и желания. Только от них будет зависеть ваша дальнейшая жизнь.

Водолей

В мае судьба находится в руках самих Водолеев. Только им решать, как поступить в той или иной ситуации, а выбранный путь откроет новые возможности и дороги. Водолеям стоит немного приудержать свой пыл.

Постоянное командование со стороны второй половинки и начальства может привести к агрессивным мерам. Терпение и выдержка станут единственными спутниками в этом месяце.

Рыбы

Для Рыб май пройдет тихо и спокойно. Правда, вечная любознательность может привести к плачевным последствиям. Рыбы могут узнать то, чего им не следует. Будьте осторожны в этом плане. В профессиональной сфере все будет отлично и гладко. Творческий подход к делу может привести к повышению.

Кроме этого, отношения с половинкой могут перейти на новый уровень. Главное понять, хотите вы сами этого или нет.