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«Авторадио» приглашает на фестиваль «Победа» на Поклонной горе

Оксана Васильева
Общество
«Авторадио» приглашает на фестиваль «Победа» на Поклонной горе
Фото: Предоставлено пресс-службой «Авторадио»

9 мая на Поклонной горе в Москве состоится традиционный фестиваль «Авторадио» в честь Дня Победы, на котором прозвучат песни военных лет.

Радиостанция совместно с Департаментом Культуры города Москвы представляют фестиваль «Победа» на Поклонной горе. На мероприятии выступит Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова – один из ярчайших символов нашей страны и нашей Победы.

Знаменитый коллектив на сцене уже более 90 лет, с любовью и гордостью его называют «хор Красной Армии» и «александровцы». На фестивале ансамбль исполнит песни военных лет, которые помнит и любит уже нескольких поколений россиян.

Вместе с «александровцами» вспомнят о великом подвиге и споют песни Победы на Поклонной горе Александр Иванов, Александр Шоуа, Анита Цой, Гоша Куценко, Диана Анкудинова, «Фабрика», Слава, Кристина Андриева (Донецк), Алексей Аносов (Донецк), ANNA и другие известные артисты. Начало праздничного концерта – в 20.30. Вход для зрителей – свободный.

Все подробности можно узнать в эфире и на сайте радиостанции.

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