ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград, Центральный проспект Карта всех событий

В Зеленограде произошла авария с участием рейсового автобуса и иномарки. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», автобус и автомобиль марки Volvo столкнулись на Центральном проспекте Зеленограда недалеко от здания ЗАГСа. В автобусе на момент ДТП находились около 30 человек.

В результате медицинская помощь потребовалась семи пассажирам. На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи, двоих пострадавших доставили в городскую больницу № 3, а остальные от госпитализации отказались.

В этот же день стало известно, что суд в Москве в ближайшее время изберет меру пресечения фигуранту уголовного дела о ДТП на Мытной улице, в результате которого пострадал человек. Соответствующее постановление следствия поступило в прокуратуру и в ближайшее время будет рассмотрено судом с участием прокурора.

По данным столичной прокуратуры, в момент ДТП за рулем автомобиля Audi А6, принадлежащего каршеринговой компании, находился Виктор Яковлев 1995 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.