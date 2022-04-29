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Виновнику ДТП на Мытной улице изберут меру пресечения

Анастасия Колоскова
Происшествия
Виновнику ДТП на Мытной улице изберут меру пресечения
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Мытная улица Карта всех событий

В ближайшее время суд в Москве изберет меру пресечения фигуранту уголовного дела о ДТП на Мытной улице, в результате которого пострадал человек. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Соответствующее постановление следствия поступило в прокуратуру и в ближайшее время будет рассмотрено судом с участием прокурора, — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, следствие выяснило, что в момент ДТП за рулем автомобиля Audi А6 находился Виктор Яковлев 1995 года рождения.

Виновнику ДТП на Мытной улице изберут меру пресечения Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Авария, о которой идет речь, произошла около дома 56 на улице Мытной. Водитель автомобиля Audi на тротуаре сбил мужчину 1982 года рождения. Полиция быстро установила номер машины и выяснила, что автомобиль Audi принадлежит каршеринговой компании.

Пострадавшего мужчину с ушибами и переломами доставили в больницу. Вскоре водителя задержали, а выяснение обстоятельств ДТП взяла на контроль столичная прокуратура.

28 апреля в отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Статья отягощается тем фактом, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, а после аварии покинул место происшествия. Кроме того, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, составлен соответствующий административный материал.

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