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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на Мытной улице

Елена Самойлова

Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на Мытной улице
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России
Россия, Москва, Мытная улица Карта всех событий

По факту ДТП на Мытной улице возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Также уточняется, что статья отягощается тем фактом, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, а после аварии покинул место происшествия.

Кроме того, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, составлен соответствующий административный материал.

Инцидент произошел примерно в 19:00 возле дома 56 на улице Мытной. Водитель автомобиля Audi на тротуаре сбил мужчину 1982 года рождения. Полиция быстро установила номер машины и выяснила, что автомобиль Audi принадлежит каршеринговой компании.

Пострадавшего мужчину с ушибами и переломами доставили в больницу. Водителя задержали .

Выяснение обстоятельств ДТП взяла на контроль столичная прокуратура.

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