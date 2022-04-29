Депутат МГД Гусева: Рост объемов промпроизводства в Москве отражает успешный ход импортозамещения

Фото: duma.mos.ru

Увеличение объемов промышленного производства показывает положительную тенденцию темпов импортозамещения. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экономической и социальной политике столичного парламента Людмила Гусева.

— В Москве растет уровень промышленного производства: по данным за первый квартал, показатели выросли на 20 процентов, причем по большей части этот прирост достигнут за счет обрабатывающей промышленности. Текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования наращивают выпуск продукции, и это очень позитивная тенденция, — отметила Гусева.

Также она добавила, что в столице последние два месяца разрабатываются и запускаются антикризисные меры для поддержки экономики. Так, запущены информационные сервисы, которые помогают предпринимателям быстро найти новых поставщиков сырья, комплектующих и услуг внутри страны.

Они доступны предприятиям легкой промышленности, пищевого, текстильного производства и машиностроительной отрасли. Кроме того, сейчас, при условии, что западные конкуренты освобождают рынок, у отечественных производителей есть шанс расширить свое производство.

Это является хорошим потенциалом для того, чтобы занять свою нишу, а меры поддержки направлены на помощь в этих процессах, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что нефинансовые меры поддержки импортозамещения с помощью создания информационных и консультационных сервисов развивают для предпринимателей в столице. Так, запущен сервис нефинансовой поддержки «Свои технологии». Он дает возможность найти партнеров, специалистов, помещения, технологии, а также инвестиции.