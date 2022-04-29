Медведев анонсировал принятие закона о пребывании иностранцев в России

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В скором времени в России будет принят новый закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания в стране иностранцев. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу, 29 апреля.

— Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту, — сказал политик.

Он уточнил, что работа над документом уже активно ведется, однако весь законодательный массив оказался довольно «пестрым», что потребовало более внимательного отношения. Кроме того, в сложившихся условиях придется вносить определенные корректировки и отказаться от заключения каких-либо новых соглашений, передает слова Медведева РИА Новости.

До этого Медведев заявил, что в России необходимо использовать новые меры для более тщательного отслеживания потока мигрантов в страну. По словам заместителя председателя Совбеза, эту работу могут помочь усовершенствовать современные цифровые технологии.

Для обеспечения национальной безопасности страны очень важное значение имеет информация о деятельности мигрантов, об их биографических данных и иных сведениях персонального характера.