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Движение на участке проезда Девичьего Поля перекроют для подготовки к параду Победы

Араз Салехов
Город
Движение на участке проезда Девичьего Поля перекроют для подготовки к параду Победы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проезд Девичьего Поля Карта всех событий

Движение машин на участке проезда Девичьего Поля будет перекрыто из-за подготовки к Параду Победы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 4, 5 и 6 мая с 07:00 до 10:00 будет перекрыто движение на участке проезда Девичьего Поля в связи с проведением тренировок в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Движение на участке проезда Девичьего Поля перекроют для подготовки к параду Победы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, власти города запланировали перекрыть проезд Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Также стало известно, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы временно перекроют несколько улиц в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии Кремля для посетителей в День Победы. Уточняется, что Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей и 7 мая 2022 года до 13:00.

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