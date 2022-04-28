Ряд столичных улиц Москвы перекроют для подготовки к параду Победы

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

В Центральном административном округе Москвы объявили о временном перекрытии нескольких улиц в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ограничения введут 28 апреля и 4 мая с 23:30 до окончания мероприятия и 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия, — говорится в сообщении.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Водители не смогут проехать по Большому Каменному мосту, улицам Серафимовича, Моховой, Воздвиженке, Большой Садовой, Таганской площади и Проектируемому проезду № 3502. С более подробным списком можно ознакомиться на вышеуказанной инфографике.

Кроме того, с 27 по 29 апреля и с 3 по 9 мая там нельзя будет припарковаться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что днем 28 апреля станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

При этом 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль.