Московский Кремль закроют для посетителей в День Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии Кремля для посетителей в День Победы.

— В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей 7 мая 2022 года до 13:00, а также 9 мая 2022 года в течение всего дня, — передает сообщение ТАСС.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о закрытии ряда парковок со шлагбаумом из-за подготовки к празднованию 9 Мая. Так, с 27 апреля по 9 мая будет закрыта парковка № 9080, которая расположена на Триумфальной площади, а также № 9004 на улице Болотной. Кроме того, автостоянки со шлагбаумом № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат закроют 28 апреля и 4 мая с 17:00, а 7 и 9 мая — с 00:01.

Помимо этого, стало известно, что организация дорожного движения поменяется в ЦАО 28 и 29 апреля, а также 4, 5, 7 и 9 мая. В частности, 28 и 29 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая изменится организация дорожного движения на Таганской улице, улице Александра Солженицына, в переулке Маяковского и Марксистском переулке.

На участке Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка будет организовано двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта.