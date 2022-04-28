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Ряд станций столичного метро будет работать только на вход до окончания репетиции военного парада

Араз Салехов

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Ряд станций столичного метро будет работать только на вход до окончания репетиции военного парада
Москвичка Светлана Прошина на станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сегодня днем станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня с 15:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что станция метро «Библиотека им. Ленина» работает только на пересадку.

Также стало известно, что движение на ряде участков перекроют в Москве 28 апреля и 4 мая из-за подготовки к празднованию 9 Мая.

Помимо этого, в столице временно закроют некоторые парковки со шлагбаумом из-за подготовки к празднованию Дня Победы.

Так, с 27 апреля по 9 мая будет закрыта парковка № 9080, которая расположена на Триумфальной площади, а также № 9004 на улице Болотной. Кроме того, автостоянки со шлагбаумом № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат закроют 28 апреля и 4 мая с 17:00, а 7 и 9 мая — с 00:01.

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