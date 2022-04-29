Праздник Ураза-байрам отметят 2 мая в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве и Московской области 2 мая мусульмане отметят праздник Ураза-байрам. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

— В 2022 году Ураза-байрам наступает 2 мая и продлится три дня. В Москве мероприятия пройдут в местах традиционного проведения праздников, — говорится в сообщении.

Ураза-байрам — один из важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан. Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям.

Отмечается, что для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 2 мая организуют онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Так, праздничное богослужение из Ногинской Соборной мечети будет транслироваться с 7:00 на телеканале «360°», а из Московской Соборной мечети — с 9:00 на телеканале «Россия 1».

28 апреля муфтий Подмосковья Рушан Аббясов сообщил, что в Московской области организуют 54 площадки для празднования Ураза-байрама. По окончании праздничного намаза у мусульман принято угощать друг друга, поэтому в исламских центрах Подмосковья будут накрыты столы.