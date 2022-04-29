МВД задержало причастного к возгоранию девяти машин на юге Москвы

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Россия, Москва, Кустанайская улица, 9к1 Карта всех событий

Столичные полицейские задержали виновника пожара, из-за которого пострадали или полностью выгорели девять автомобилей. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, к инциденту причастен 21-летний ранее судимый безработный москвич. Он признался, что возгорание произошло, когда он пытался слить из припаркованных автомобилей бензин.

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По словам задержанного, в процессе перекачки топлива случилось короткое замыкание электропроводки. Из-за этого воспламенились пластиковые канистры, которые находились в багажнике его авто.

Затем пламя охватило весь автомобиль и вскоре перекинулось на стоящие по соседству машины. Суд назначил мужчине 15 суток административного ареста, а сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, передает МВД Медиа.

Пожар произошел 28 апреля на улице Кустанайской около дома № 9 в столичном районе Зябликово. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал.