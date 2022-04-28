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Семь автомобилей сгорели около жилого дома на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Семь автомобилей сгорели около жилого дома на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кустанайская улица, 9к1 Карта всех событий

Семь машин сгорели на улице Кустанайская около дома № 9. Об этом сообщили в четверг, 28 апреля, в пресс-службе МЧС Москвы.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

— Пострадавших нет, — уточнил собеседник агентства «Москва».

В настоящее время пожар потушили. Причины произошедшего устанавливаются.

25 апреля в торговом центре «Шелковый путь», расположенном на 32-м километре МКАД, произошло возгорание. Огонь распространился в одном из складских помещений на минус первом этаже.

21 апреля в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар случился в кабинете на втором этаже.

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