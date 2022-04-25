Торговый центр «Шелковый путь» загорелся на МКАД

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 32-й километр, вл4 Карта всех событий

В торговом центре «Шелковый путь», расположенном на 32-м километре МКАД, произошло возгорание. Огонь распространился в одном из складских помещений на минус первом этаже. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил «ВМ» источник в экстренных службах.

— МКАД, 32-й километр, владение 4, ТЦ «Шелковый путь» — возгорание на минус первом этаже в одном из складов, — сказал он.

Площадь пожара уточняется.

21 апреля в здании ЦНИИ в Твери произошло возгорание. Пожар случился в кабинете на втором этаже.

23 апреля в подмосковном коттеджном поселке Барвиха загорелся частный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар начался в техническом помещении здания. Предположительная причина инцидента — короткое замыкание в электропроводке.