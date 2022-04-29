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Наркокурьера с крупной партией героина задержали в Твери

Анастасия Колоскова
Происшествия
Наркокурьера с крупной партией героина задержали в Твери
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Правоохранители задержали в Твери 22-летнего мужчину с крупной партией героина, которую он привез в областной центр из Москвы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, при злоумышленнике обнаружили 95 свертков с наркотиком. Еще 500 свертков полицейские нашли в номере гостиницы, где остановился наркокурьер.

Видео: Telegram-канал «МВД Медиа»

Общий вес партии героина, как уточняется, превысил один килограмм. Молодой человек планировал распространять запрещенное вещество через тайники. Задержанный сознался в содеянном, в отношении него возбудили уголовное дело, передает МВД Медиа.

До этого стало известно, что в Королеве полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более полукилограмма амфетамина. 30-летний наркоторговец был задержан около жилого дома на улице Толстого.

При личном досмотре у него изъяты 440 свертков со светлым порошком общей массой около 600 граммов. Сам задержанный пояснил, что делал закладки в ближайшем парке. В указанном месте полицейские обнаружили еще 101 пакетик с таким же порошком.

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