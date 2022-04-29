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Более полукилограмма амфетамина изъяли у наркоторговца из Королева

Елена Самойлова
Происшествия
Более полукилограмма амфетамина изъяли у наркоторговца из Королева
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Королеве полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более полукилограмма амфетамина. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 30-летний наркоторговец был задержан около жилого дома на улице Толстого в результате оперативно-розыскных мероприятий.

При личном досмотре у него изъяты 440 свертков со светлым порошком общей массой около 600 граммов. Сам задержанный пояснил, что делал закладки в ближайшем парке.

В указанном месте полицейские обнаружили еще 101 пакетик с таким же порошком. Проведенная экспертиза показала, что внутри содержится психотропное вещество — амфетамин, добавила Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Королевский городской суд отправил фигуранта под стражу.

28 апреля сообщалось о том, что мужчина хотел купить наркотики, но стал жертвой афериста, который прикинулся полицейским.

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