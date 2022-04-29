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Более шести тысяч творческих занятий провели в особых семейных центрах с начала года

Лейла Алиева
Город
Более шести тысяч творческих занятий провели в особых семейных центрах с начала года
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

С начала 2022 года в особых семейных центрах столицы провели более шести тысяч творческих занятий. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказала воспитатель особого семейного центра «Роза ветров» Ольга Чадаева.

В 2018 году воспитатели Елена Бердникова и Ольга Чадаева организовали творческую студию «Клуб-Ок» с целью объединить детей, родителей и педагогов через создание кукол-клубков. На занятиях, как уточняется, участники мастерят игрушки на различные темы.

В основе их создания лежит теннисный мяч, на который ребята наматывают шерстяные нитки, а затем декорируют подручными материалами. У теннисного мяча шероховатая поверхность, поэтому детям, у которых нарушена мелкая моторика, легче накладывать на нее нитки.

— Родителям порой непросто взаимодействовать с особенными детьми. Когда мы на первом мастер-классе посадили всех вместе, некоторые родители с удивлением узнали, что их ребенок может и глазик кукле приклеить, и ниточку намотать. Такая деятельность объединяет детей и родителей, — отметила воспитатель.

По словам Чадаевой, такие занятия помогают родителям обмениваться опытом. За время проекта было создано более 60 кукол-клубков.

До этого заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер рассказала о работе городских семейных центров. По ее словам, в городе действуют 25 семейных центров.

Там взрослые и дети не только получают консультации от специалистов, но и участвуют в тематических мероприятиях и родительских клубах. Также специалисты помогают наладить отношения между родителями и детьми. В минувшем году они оказали 1,4 миллиона таких услуг.

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