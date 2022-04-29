Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за праздника Ураза-байрам

Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

С ночи 1 мая по утро 2 мая будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы в связи с проведением праздника Ураза-байрам. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с проведением праздника Ураза-Байрам ночью 1 мая и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, на улице Хачатуряна 2 мая с 05:00 до 10:00 движение перекроют от улицы Каргопольская до улицы Санникова. При этом улицу Дурова перекроют от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, а Большую Татарскую улицу — от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что в Москве и Московской области 2 мая мусульмане отметят праздник Ураза-байрам. Это один из важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан.

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. Отмечается, что для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 2 мая организуют онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.