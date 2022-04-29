Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за праздника Ураза-байрам

Араз Салехов
Город
Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за праздника Ураза-байрам
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

С ночи 1 мая по утро 2 мая будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы в связи с проведением праздника Ураза-байрам. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с проведением праздника Ураза-Байрам ночью 1 мая и утром 2 мая будет ограничено движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна, — говорится в сообщении.

Движение на ряде улиц в Москве перекроют из-за праздника Ураза-байрам Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, на улице Хачатуряна 2 мая с 05:00 до 10:00 движение перекроют от улицы Каргопольская до улицы Санникова. При этом улицу Дурова перекроют от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, а Большую Татарскую улицу — от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что в Москве и Московской области 2 мая мусульмане отметят праздник Ураза-байрам. Это один из важнейших праздников ислама, завершающий пост месяца Рамадан.

Даты проведения мусульманских праздников определяются согласно лунному календарю и астрономическим наблюдениям. Отмечается, что для удобства верующих в Москве и Подмосковье утром 2 мая организуют онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Транспорт Москва Ураза-байрам
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте