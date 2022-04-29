Неадекватного инкассатора с оружием задержали в отделении банка в Москве

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Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции на юге Москвы задержали в отделении банка вооруженного инкассатора. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

— Изъят пистолет Макарова и патроны к нему. В результате инцидента никто не пострадал, — сказала представитель ведомства.

По ее словам, вечером 27 апреля в отделении банка, расположенного на улице Домодедовской, инкассатор начал неадекватно себя вести и размахивать пистолетом. На место инцидента прибыли сотрудники полиции.

Им, как уточнила Гузь, удалось уговорить мужчину убрать оружие. Нарушителем порядка оказался 38-летний москвич, его задержали и доставили в отделение полиции.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, заключила Гузь.

29 апреля столичные полицейские задержали виновника пожара, из-за которого пострадали или полностью выгорели девять автомобилей. Выяснилось, что к инциденту причастен 21-летний ранее судимый безработный москвич. Он признался, что возгорание произошло, когда он пытался слить из припаркованных автомобилей бензин.