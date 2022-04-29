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Белокаменное надгробие XVIII века обнаружили в Москве

Араз Салехов
Город
Белокаменное надгробие XVIII века обнаружили в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок Карта всех событий

В центре столицы в ходе инженерных работ обнаружили старинное белокаменное надгробие. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Во время земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций была обнаружена белокаменная плита размером 77 на 77 на 20 сантиметров. В центре плиты нанесена надпись, контур оформлен картушем с растительным орнаментом в стиле нарышкинского барокко. По данным специалистов, это надгробная плита XVIII века. После изучения и реставрации она будет передана в музейные фонды, — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

До этого, как уточняется, ученые предполагали, что на данном участке они смогут обнаружить ряд артефактов. В связи с этим научные специалисты сопровождали все работы и вели наблюдения.

Само надгробие обнаружили в Большом Гнездниковском переулке. В ходе лабораторных исследований было выяснено, что плита принадлежит захоронению Марии, дочери Семена Федоровича Плещеева, ближайшего стольника, умершей в 1702 году.

Член-корреспондент РАН Леонид Беляев отметил, что более подробная информация об артефакте будет получена позже, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что московские реставраторы объявили о передаче в музейные фонды разнообразную коллекцию старинных предметов. В частности, речь идет о 400 артефактах, которые были обнаружены во время археологических раскопок на Дубининской улице в 2021 году.

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