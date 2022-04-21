Столичные реставраторы передадут в музейные фонды 400 найденных артефактов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные реставраторы передадут в музейные фонды разнообразную коллекцию старинных предметов. Речь идет о 400 артефактах, которые были обнаружены во время археологических раскопок на Дубининской улице в прошлом году. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Раскопки на Дубининской улице подарили много интересных артефактов, которые сейчас находятся на обработке в лабораториях. В зависимости от сохранности и специфики материалов (дерево, кость, кожа, металл) применяются различные методики и составы для расчистки, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Также он добавил, что специалисты занимаются определением возраста предметов, описывают их, проводят зарисовку и фотофиксацию.

Так, археологи сумели раскопать курительные трубки, драгунские темляки (петли из кожи или шнурки на эфесах холодного оружия), подковы, посуду, оранжерейное стекло и помадные баночки. Примерный возраст находок — от 120 до 230 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, жителям столицы рассказали об археологических находках, связанных с тенденциями женской моды.

Уточняется, что представительницы прекрасного пола всегда любили украшать себя аксессуарами: подвесками, серьгами, кольцами, браслетами и медальонами. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки, проводимые в Москве.