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Движение трамваев по Шаболовке приостановят по выходным дням

Араз Салехов
Город
Движение трамваев по Шаболовке приостановят по выходным дням
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Три трамвайных маршрута по выходным дням с 30 апреля перестанут курсировать по улице Шаболовка из-за проведения ремонтных работ. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Изменения — на время ремонтных работ на Шаболовке. Они требуют закрытия движения трамваев, но только по выходным дням, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут работать по своим обычным маршрутам, — говорится в сообщении.

Движение трамваев по Шаболовке приостановят по выходным дням Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, маршрут трамвая № 14 в эти дни работать не будет. Помимо этого, временно изменятся маршруты трамваев № 26 и № 47.

При этом трамваи № 26 будут двигаться в направлении от станции метро «Университет» до Серпуховского Вала. Далее — через станции метро «Тульская» и «Нагатинская» до Нижних Котлов, а маршрут № 47 — от остановки «Нагатино» до Серпуховского Вала, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что автобус № С15 временно изменит свой маршрут в связи с ремонтом поликлиники № 218 на 1-й Напрудной улице. Так, вместо улицы Коминтерна автобусный маршрут поедет по Изумрудной улице в обоих направлениях. При этом горожанам также предлагают воспользоваться маршрутами № 176 и 185 для проезда к станции метро «Свиблово».

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